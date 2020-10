Toscana Cig artigiani: governo in grave ritardo negli stanziamenti, sindacati proclamano stato d’agitazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nonostante le assicurazioni del governo ancora almeno 30.000 lavoratori attendono la Cassa da maggio. Manifestazione il 12 ottobre davanti alla prefettura Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nonostante le assicurazioni delancora almeno 30.000 lavoratori attendono la Cassa da maggio. Manifestazione il 12 ottobre davanti alla prefettura

FirenzePost : Toscana Cig artigiani: governo in grave ritardo negli stanziamenti, sindacati proclamano stato d’agitazione - ScriviStella : E' una vergogna che 30.000 artigiani toscani debbano ancora avere la CIG di maggio!! Il Governo Conte è sempre più… - FI_Toscana : Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, @ScriviStella ( @forza_italia): 'Trentamila #artigiani tos… - AndreD81 : RT @cirorecce: Cig, la Cisl: '54 milioni per la Toscana ancora bloccati' - - gianik6 : @StefanoRossi_ Ritardi della cig? Quali? Dati alla mano, non ci sono ritardi, anzi tempi mediamente piuttosto rapid… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Cig Toscana Cig artigiani: governo in grave ritardo negli stanziamenti, sindacati proclamano stato d’agitazione Firenze Post Cassa integrazione artigianato, pagamenti in ritardo

Anche nella nostra provincia migliaia in attesa da maggio. I sindacati: "I soldi ci sono, complicazioni burocratiche inaccettabili" ...

Bekaert, la lettera di 100 lavoratori: "Giani si impegni per risolvere questa vertenza"

Si tratta dello stesso gruppo di lavoratori che nel maggio scorso aveva inviato una lettera sul tema al premier Giuseppe Conte e ai vertici del Mise ...

Anche nella nostra provincia migliaia in attesa da maggio. I sindacati: "I soldi ci sono, complicazioni burocratiche inaccettabili" ...Si tratta dello stesso gruppo di lavoratori che nel maggio scorso aveva inviato una lettera sul tema al premier Giuseppe Conte e ai vertici del Mise ...