Serie A verso lo stallo, nessun via libera dalla Asl per il Genoa: allenamenti solo con altro test negativo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobreRischia una situazione di stallo il campionato di Serie A dopo che la Asl di Genova non ha dato il via libera per la ripresa degli allenamenti. La seduta prevista dal club di questa mattina con i giocatori risultati negativi non si è potuta quindi svolgere, mentre restano isolati i 15 tra calciatori e staff che sono risultati positivi al Coronavirus negli ultimi giorni, dopo i casi di Perin e Schone. Secondo quanto riferisce il club Genoano, i negativi dovranno sottoporsi ad altri test che diano ulteriore conferma dell’assenza di contagio. Focolaio in Serie A, parla il medico della Nazionale Campione del Mondo Castellacci: «Sbagliato ridurre i tamponi per i giocatori. Zampa? Non ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobreRischia una situazione diil campionato diA dopo che la Asl di Genova non ha dato il viaper la ripresa degli. La seduta prevista dal club di questa mattina con i giocatori risultati negativi non si è potuta quindi svolgere, mentre restano isolati i 15 tra calciatori e staff che sono risultati positivi al Coronavirus negli ultimi giorni, dopo i casi di Perin e Schone. Secondo quanto riferisce il clubno, i negativi dovranno sottoporsi ad altriche diano ulteriore conferma dell’assenza di contagio. Focolaio inA, parla il medico della Nazionale Campione del Mondo Castellacci: «Sbagliato ridurre i tamponi per i giocatori. Zampa? Non ...

polimerica_it : RT @PolimericaNews: KraussMaffei amplia verso l’alto la serie GX, presse ad iniezione con azionamento idraulico e chiusura a due piani, int… - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: KraussMaffei amplia verso l’alto la serie GX, presse ad iniezione con azionamento idraulico e chiusura a due piani, int… - PolimericaNews : KraussMaffei amplia verso l’alto la serie GX, presse ad iniezione con azionamento idraulico e chiusura a due piani,… - _JessyJ : QUALCUNO DOVEVA PUR DIRLO. Zero rispetto verso Bellamy che è stato fondamentale per la serie e per Bob Morley che h… - Muranosparepart : Catalogo lampadari Ca'rezzonici: tanti modelli Lampadari di Murano modelli ca'rezzonicoApplique di Murano in vetro… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie verso Serie A, calciomercato verso la chiusura: ecco le nuove formazioni Corriere dello Sport.it Attori Chica Vampiro: ieri e oggi

Chica Vampiro è una serie tv colombiana distribuita in molti altri Paesi del mondo e trasmessa in Italia nel 2013. Cast Chica Vampiro- foto tvbmas.com Lo ...

Verso Ascoli – Lecce, diciotto precedenti e tre vittorie per i giallorossi

Il bilancio del Lecce nei precedenti 18 incontri nelle Marche contro i bianconeri è di 3 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, 23 reti segnate e 30 subite. La prima partita tra le due squadre si giocò i ...

Chica Vampiro è una serie tv colombiana distribuita in molti altri Paesi del mondo e trasmessa in Italia nel 2013. Cast Chica Vampiro- foto tvbmas.com Lo ...Il bilancio del Lecce nei precedenti 18 incontri nelle Marche contro i bianconeri è di 3 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, 23 reti segnate e 30 subite. La prima partita tra le due squadre si giocò i ...