Fa sesso con l’alunna minorenne | professore nei guai

Leggi su yeslife

(Di giovedì 1 ottobre 2020)di Lettere beccato in intimità con una studentessa. La famiglia della 16enne l’ha denunciato: l’uomo è stato rinviato a giudizio. Un docente di Lettere è stato visto in atteggiamenti equivoci con una sua studentessa, una ragazzina di 16 anni. È successo in una scuola superiore di Lissone, in Brianza. Nessuno era al corrente della … L'articolo Facon l’alunnaneiproviene da YesLife.it.