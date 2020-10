Da oggi i farmaci ormonali per transessuali sono gratuiti. Arcigay: «Una rivoluzione» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Svolta storica in Italia. Da oggi chi vuole cambiare sesso potrà ricevere le terapie ormonali gratuitamente. D’ora in poi sarà tutto a carico del Servizio sanitario nazionale. Le persone con diagnosi di disforia di genere o di incongruenza di genere accertata da «una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata» potranno ricevere i farmaci direttamente dalle farmacie ospedaliere. A deciderlo è stata prima di tutto la giunta della Regione Emilia-Romagna, poi una determina pubblicata in Gazzetta ufficiale dall’Agenzia italiana del Farmaco. La decisione è stata pubblicata il 30 settembre 2020 in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore proprio oggi. «Colmato un ritardo di 38 anni» «Finalmente le persone trans non ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Svolta storica in Italia. Dachi vuole cambiare sesso potrà ricevere le terapiegratuitamente. D’ora in poi sarà tutto a carico del Servizio sanitario nazionale. Le persone con diagnosi di disforia di genere o di incongruenza di genere accertata da «una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata» potranno ricevere idirettamente dallee ospedaliere. A deciderlo è stata prima di tutto la giunta della Regione Emilia-Romagna, poi una determina pubblicata in Gazzetta ufficiale dall’Agenzia italiana del Farmaco. La decisione è stata pubblicata il 30 settembre 2020 in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore proprio. «Colmato un ritardo di 38 anni» «Finalmente le persone trans non ...

