Covid in Serie A, la sottosegretaria Zampa: “Il campionato deve essere sospeso” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso. Quando c’è un numero di positivi così alto non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al … L'articolo Covid in Serie A, la sottosegretaria Zampa: “Il campionato deve essere sospeso” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) “I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, ildisospeso. Quando c’è un numero di positivi così alto non si può che fermare il. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al … L'articoloinA, la: “Ilsospeso”

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - Corriere : Allerta Covid in Serie A, l’ipotesi del governo: blocco del campionato per 14 giorni - SkySport : ULTIM’ORA COVID-19 ? Consiglio di Lega, rinviata a domani la decisione sulla partita Genoa-Torino ??… - bisagnino : In esclusiva per l'Italia su «Panorama» la prima serie tv cinese sulla lotta al Covid - JuveLiveit : Serie A, aumenta il numero dei positivi al Covid nel Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Serie Serie A e Covid, le news di oggi sui tamponi di Genoa e Napoli Sky Sport Iannucci, un italiano a Hollywood. "Il mio David Copperfield pensando a Vittorio De Sica"

poi tecnicamente qui in Inghilterra non siamo in lockdown ma il covid è qui in giro e bisogna stare molto attenti. Tra l'altro tra un paio di mesi comincerò a girare i nuovi episodi della serie ma non ...

I PECCATI – JOHAN CRETEN. Una mostra organizzata dall’Académie de France à Rome — Villa Médicis

Gay Gassmann, “T Magazine – The New York Times” Inizialmente prevista nella primavera scorsa e rimandata a causa dell’emergenza Covid-19, sarà finalmente ... La prima sala si apre con una serie di ...

E-fattura, Pin Inps, Ccnl colf e badanti, tariffe bollette: tutte le novità da oggi 1° ottobre

Ci saranno aumenti in busta paga in vigore effettivo da gennaio 2021 e tutta una serie di novità all’orizzonte ... Siamo tornati infatti ai livelli pre-covid. Come dire: lockdown finito si ritorna ai ...

poi tecnicamente qui in Inghilterra non siamo in lockdown ma il covid è qui in giro e bisogna stare molto attenti. Tra l'altro tra un paio di mesi comincerò a girare i nuovi episodi della serie ma non ...Gay Gassmann, “T Magazine – The New York Times” Inizialmente prevista nella primavera scorsa e rimandata a causa dell’emergenza Covid-19, sarà finalmente ... La prima sala si apre con una serie di ...Ci saranno aumenti in busta paga in vigore effettivo da gennaio 2021 e tutta una serie di novità all’orizzonte ... Siamo tornati infatti ai livelli pre-covid. Come dire: lockdown finito si ritorna ai ...