La7tv : #omnibus Il Presidente della fondazione GIMBE @Cartabellotta ribadisce l'importanza del #vaccino antinfluenzale in… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Covid, fondazione Gimbe: 'Circolazione virus più sostenuta' #gimbe - Onofrio78033471 : RT @annarosa_racca: Ieri in @RegLombardia per l’incontro “Covid-19 il virus ignorante” con @RosariaIardino presidente della Fondazione The… - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Covid, fondazione Gimbe: 'Circolazione virus più sostenuta' #gimbe - MediasetTgcom24 : Covid, fondazione Gimbe: 'Circolazione virus più sostenuta' #gimbe -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fondazione

TGCOM

La riapertura delle scuole dopo i lockdown e le vacanze estive non è in linea generale collegata all'aumento dei tassi d'infezione da Covid-19. E' quanto emerge da uno studio condotto in 191 paesi ...Nella settimana dal 23 al 29 settembre 12mila nuovi casi, aumentano i ricoveri (444 in più ) compresi quelli in terapia intensiva. Cartabellotta: «Potenziare il sistema di tracciamento: occorrono misu ...Come la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare può contribuire alla lotta a covid-19? Se lo è chiesto Fondazione Telethon, che lo scorso maggio ha deciso di istituire un bando ad hoc per ...