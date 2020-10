Coronavirus, record in Israele, quasi 9 mila casi Il lockdown è stato esteso fino al 14 ottobre (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma - Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Israele sono stati quasi 9mila (8.919), segnando così un nuovo record. Oltre 65mila - secondo i dati della sanità - i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. I casi attivi della malattia sono 69mila con 810malati gravi, per la prima volta in discesa, e 206 in ventilazione. I decessi hanno raggiunto quota 1.571 con 43 morti in un giorno. In Israele è in corso un lockdown nazionale che per ora è stato esteso fino al 14 ottobre. Il Canada ha deciso di prorogare la chiusura dei suoi confini agli stranieri fino alla fine di ottobre, ad eccezione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma - Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi insono stati(8.919), segnando così un nuovo. Oltre 65- secondo i dati della sanità - i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. Iattivi della malattia sono 69con 810malati gravi, per la prima volta in discesa, e 206 in ventilazione. I decessi hanno raggiunto quota 1.571 con 43 morti in un giorno. Inè in corso unnazionale che per ora èal 14. Il Canada ha deciso di prorogare la chiusura dei suoi confini agli stranierialla fine di, ad eccezione ...

