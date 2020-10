Come rivedere il concerto integrale di Renato Zero su Canale5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutti coloro che hanno perso il concerto integrale di Renato Zero su Canale5 possono ora rivederlo su Mediaset Play. Lo show non sarà però disponibile per sempre, ma sarà sulla piattaforma di streaming solo fino al 13 ottobre. Per accedere al servizio, che è gratuito, è necessario effettuare la registrazione, scegliendo tra un account Mediaset e l’accesso social. Il concerto integrale sarà fruibile in ogni momento e senza pubblicità (qui il video del concerto). Il concerto è ripreso dalle date che Renato Zero ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago a gennaio, quando ancora l’emergenza Covid sembrava lontana dal nostro Paese e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutti coloro che hanno perso ildisupossono ora rivederlo su Mediaset Play. Lo show non sarà però disponibile per sempre, ma sarà sulla piattaforma di streaming solo fino al 13 ottobre. Per accedere al servizio, che è gratuito, è necessario effettuare la registrazione, scegliendo tra un account Mediaset e l’accesso social. Ilsarà fruibile in ogni momento e senza pubblicità (qui il video del). Ilè ripreso dalle date cheha tenuto al Mediolanum Forum di Assago a gennaio, quando ancora l’emergenza Covid sembrava lontana dal nostro Paese e ...

