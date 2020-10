Come non perdere il treno verso la Democrazia Diretta (Di giovedì 1 ottobre 2020) articolo di Clara Egger e Raul Magni-Berton tratto da “Il Blog di Beppe Grillo” Un anno fa pubblicavamo RIC: le Référendum d’initiative citoyenne expliqué à tous. Au cœur de la démocratie directe. Questo libro, scritto in francese nel bel mezzo della contestazione dei Gilets Gialli, (a breve in italiano su questo blog) affronta la loro principale rivendicazione: la Democrazia Diretta. In Italia, questa rivendicazione era stata portata nelle piazze e nelle urne diversi anni prima dal MoVimento 5 Stelle. Inevitabilmente, l’esercizio del potere ha portato il MoVimento a concentrare le sue energie sulle politiche più urgenti, lasciando in secondo piano i suoi principi filosofici. Con questo testo vogliamo contribuire a rilanciare l’importanza di questa esigenza fondamentale. ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 1 ottobre 2020) articolo di Clara Egger e Raul Magni-Berton tratto da “Il Blog di Beppe Grillo” Un anno fa pubblicavamo RIC: le Référendum d’initiative citoyenne expliqué à tous. Au cœur de la démocratie directe. Questo libro, scritto in francese nel bel mezzo della contestazione dei Gilets Gialli, (a breve in italiano su questo blog) affronta la loro principale rivendicazione: la. In Italia, questa rivendicazione era stata portata nelle piazze e nelle urne diversi anni prima dal MoVimento 5 Stelle. Inevitabilmente, l’esercizio del potere ha portato il MoVimento a concentrare le sue energie sulle politiche più urgenti, lasciando in secondo piano i suoi principi filosofici. Con questo testo vogliamo contribuire a rilanciare l’importanza di questa esigenza fondamentale. ...

