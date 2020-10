Caso Genoa, 15 i positivi: alle 13 la decisione su Genoa-Torino (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi i rossoblù negativi al tampone potranno ritornare ad allenarsi in piccoli gruppi da 6. alle 13 Consiglio il straordinario della Lega che deciderà sul rinvio di Genoa-Torino Il numero dei positivi in casa Genoa si allarga. Ieri sera infatti il club ligure ha comunicato i nomi dei 15 tesserati risultati positivi al tampone. Tra questi 11 sono calciatori: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta, Behrami. Oltre a questi giocatori anche 4 membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Intanto, i giocatori risultati negativi a questa seconda tornata di ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi i rossoblù negativi al tampone potranno ritornare adnarsi in piccoli gruppi da 6.13 Consiglio il straordinario della Lega che deciderà sul rinvio diIl numero deiin casasi allarga. Ieri sera infatti il club ligure ha comunicato i nomi dei 15 tesserati risultatial tampone. Tra questi 11 sono calciatori: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta, Behrami. Oltre a questi giocatori anche 4 membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Intanto, i giocatori risultati negativi a questa seconda tornata di ...

HuffPostItalia : Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - AlfredoPedulla : Ora #Ranocchia ha intuito che forse è il caso di trovare una soluzione. Il #Genoa aspetta da settimane @tvdellosport - Sakurauchi_Hime : RT @val_nos: @zaiapresidente I tamponi servono a poco! Molti sono falsi positivi o falsi negativi. E non è detto che domani gli studenti te… - TernanaNews : Macalli: 'Caso Genoa gravissimo. Trapani? In Serie C mancano veri controlli' -