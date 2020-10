A settembre immatricolazioni auto in crescita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ala Motorizzazione ha immatricolato 156.132vetture, con una variazione di +9,54% rispetto a2019, durante il quale ne furono immatricolate 142.532.Nello stesso periodo sono stati registrati 362.523 trasferimenti di proprietà diusate, con una variazione di +6,95% rispetto a2019, durante il quale ne furono registrati 338.957. Ail volume globale delle vendite (518.655vetture) ha dunque interessato per il 30,10%nuove e per il 69,90%usate. Nel periodo gennaio-2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 966.017vetture, con una variazione di -34,21% rispetto al periodo ...