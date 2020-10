A Brindisi 'Bravo Innovation Hub', primo acceleratore d'impresa Invitalia per il Sud (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brindisi, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si chiama 'Bravo Innovation Hub' il primo acceleratore d'impresa di Invitalia esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno. Ha sede a Brindisi, all'interno dello storico Palazzo Guerrieri, ora centro di innovazione, ricerca e sviluppo e rientra nel 'Piano di azione per la diffusione dell'imprenditorialità e dell'innovazione', promosso da Invitalia e Ministero dello Sviluppo Economico, finanziato con il Pon Imprese e Competitività 2014-2020. L'hub è stato presentato oggi con un evento inaugurale a cui sono intervenuti, tra gli altri, i sottosegretari al Mise, Mirella Liuzzi e al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, il responsabile Incentivi e Innovazione di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si chiama 'Hub' ild'diesclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno. Ha sede a, all'interno dello storico Palazzo Guerrieri, ora centro di innovazione, ricerca e sviluppo e rientra nel 'Piano di azione per la diffusione dell'imprenditorialità e dell'innovazione', promosso dae Ministero dello Sviluppo Economico, finanziato con il Pon Imprese e Competitività 2014-2020. L'hub è stato presentato oggi con un evento inaugurale a cui sono intervenuti, tra gli altri, i sottosegretari al Mise, Mirella Liuzzi e al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, il responsabile Incentivi e Innovazione di ...

fisco24_info : A Brindisi 'Bravo Innovation Hub', primo acceleratore d'impresa Invitalia per il Sud : - TV7Benevento : A Brindisi 'Bravo Innovation Hub', primo acceleratore d'impresa Invitalia per il Sud... - BrindisiSette : A Brindisi nasce ?Bravo Innovation Hub?, il primo acceleratore MiSE-Invitalia per le imprese innovative del Mezzogi… - AgCultNews : #Brindisi, nasce “Bravo Innovation Hub”: primo acceleratore per imprese innovative del Sud @_MiBACT @lorenzabo… - brindisilibera : New post (A Brindisi nasce “Bravo Innovation Hub”, il primo acceleratore MiSE-Invitalia per le imprese innovative d… -