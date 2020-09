Vaccino antinfluenzale, a chi spetta gratis? E quanto costa per coloro che devono pagarlo? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parte la campagna anti influenzale: il Vaccino sarà disponibile presso i medici ed i pediatri di famiglia, che provvederanno a vaccinare i soggetti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, rispettando il distanziamento. A partire da metà ottobre, i medici inizieranno a prendere le prenotazioni secondo loro discrezione. A chi spetta il Vaccino antinfluenzale gratis? Per le categorie a rischio, ed i soggetti fragili, il Vaccino è gratis: per i bambini piccoli (a partire dai 6 mesi), le donne in gravidanza, gli adulti affetti da patologie croniche, e gli anziani da 60 anni in poi. L’età consigliata per effettuare il Vaccino, e quindi la gratuità dello stesso, si è abbassata dai 65 ai ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parte la campagna anti influenzale: ilsarà disponibile presso i medici ed i pediatri di famiglia, che provvederanno a vaccinare i soggetti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, rindo il distanziamento. A partire da metà ottobre, i medici inizieranno a prendere le prenotazioni secondo loro discrezione. A chiil? Per le categorie a rischio, ed i soggetti fragili, il: per i bambini piccoli (a partire dai 6 mesi), le donne in gravidanza, gli adulti affetti da patologie croniche, e gli anziani da 60 anni in poi. L’età consigliata per effettuare il, e quindi la gratuità dello stesso, si è abbassata dai 65 ai ...

