Se Gattuso ha scelto Ospina, tenere Meret a fare il secondo è un lusso inutile (Di mercoledì 30 settembre 2020) A quattro giorno dalla fine del mercato, il Napoli si ritrova in rosa due portieri potenzialmente titolari. Ha David Ospina, affidabile tra i pali e ottimo nel giocare il pallone coi piedi, e Alex Meret, più giovane e reattivo ma con meno dimestichezza dal punto di vista tecnico. Una situazione poco comune, che sta per ripetersi per la terza stagione consecutiva. Soltanto la Juventus, nell’ultimo periodo, aveva sperimentato un dualismo in porta. Ma l’aveva fatto nella ricerca di un successore di Gianluigi Buffon almeno sul podio dei migliori portieri della storia del calcio. Un’eredità importante, insomma, per la quale non si potevano fare scommesse. Ci provò con Neto, ma senza grande successo. Ci ha ritentato con Szczesny, avendo molta più fortuna. E ora, quasi fosse uno scherzo del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) A quattro giorno dalla fine del mercato, il Napoli si ritrova in rosa due portieri potenzialmente titolari. Ha David, affidabile tra i pali e ottimo nel giocare il pallone coi piedi, e Alex, più giovane e reattivo ma con meno dimestichezza dal punto di vista tecnico. Una situazione poco comune, che sta per ripetersi per la terza stagione consecutiva. Soltanto la Juventus, nell’ultimo periodo, aveva sperimentato un dualismo in porta. Ma l’aveva fatto nella ricerca di un successore di Gianluigi Buffon almeno sul podio dei migliori portieri della storia del calcio. Un’eredità importante, insomma, per la quale non si potevanoscommesse. Ci provò con Neto, ma senza grande successo. Ci ha ritentato con Szczesny, avendo molta più fortuna. E ora, quasi fosse uno scherzo del ...

