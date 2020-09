Roma, rilancio per Smalling: si aspetta la risposta dello United (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Roma avrebbe avanzato al Manchester United un’ultima offerta per Smalling che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro La Roma continua a lavorare per riportare nella propria rosa Chris Smalling, difensore in forza al Manchester United. La società giallorossa avrebbe infatti avanzato al club inglese un’ultima offerta che si aggira attorno ai 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La richiesta del Manchester United per il giocatore continua ad essere di 20 milioni. La Roma sarebbe inoltre disposta ad acquistare subito Smalling, senza prestito dilazionando però l’eventuale pagamento in più stagioni. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Laavrebbe avanzato al Manchesterun’ultima offerta perche si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro Lacontinua a lavorare per riportare nella propria rosa Chris, difensore in forza al Manchester. La società giallorossa avrebbe infatti avanzato al club inglese un’ultima offerta che si aggira attorno ai 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto secondo quanto riportato da La GazzettaSport. La richiesta del Manchesterper il giocatore continua ad essere di 20 milioni. Lasarebbe inoltre disposta ad acquistare subito, senza prestito dilazionando però l’eventuale pagamento in più stagioni. La ...

