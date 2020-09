La Juventus punta a riprendere Kean: la trattativa (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Juventus continua a sondare il terreno del calciomercato. Le voglia di attaccante di Andrea Pirlo, a quanto pare, non si sarebbe placata con l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. I bianconeri, infatti, sarebbero intenzionati a riportare a distanza di un anno Moise Kean a Torino. Questa la volontà, anche, di Fabio Paratici che ha già avviato i contatti con l’Everton. I sabaudi, quindi, potrebbero tornare indietro nelle loro scelte (ri)accogliendo il giovane attaccante della Nazionale italiana. Kean (Getty Images)Kean, ritorno al passato per la Juventus? Anche in questo caso, come nell’affare Dzeko poi sfumato, molto dipenderà dalla volontà di Arek Milik. L’attaccante polacco, già allenato da Carlo Ancelotti nella sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lacontinua a sondare il terreno del calciomercato. Le voglia di attaccante di Andrea Pirlo, a quanto pare, non si sarebbe placata con l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. I bianconeri, infatti, sarebbero intenzionati a riportare a distanza di un anno Moisea Torino. Questa la volontà, anche, di Fabio Paratici che ha già avviato i contatti con l’Everton. I sabaudi, quindi, potrebbero tornare indietro nelle loro scelte (ri)accogliendo il giovane attaccante della Nazionale italiana.(Getty Images), ritorno al passato per la? Anche in questo caso, come nell’affare Dzeko poi sfumato, molto dipenderà dalla volontà di Arek Milik. L’attaccante polacco, già allenato da Carlo Ancelotti nella sua ...

I bianconeri in questo senso starebbero trattando con l’Everton il ritorno di Moise Kean a Torino: il tecnico del club inglese Carlo Ancelotti ha dato nelle ultime ore il benestare all’operazione che ...

Il futuro di Marcos Alonso sembra poter essere lontano dal Chelsea. L'esterno spagnolo, arrivato a Londra dalla Fiorentina nell'estate del 2016, sta avendo dei problemi con Lampard. Malumori sfociati ...

