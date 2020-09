Atalanta | Gasperini | Gomez? E' un tuttocampista | ha chiuso la partita

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA - Quest'non finisce mai di stupire: la Dea ha sconfitto con ampio margine la Lazio in trasferta, confermandosi una delle squadre da battere in Serie A. Ecco le parole di Gian Piero ...

l’Atalanta segna altri quattro gol, questa volta all’Olimpico contro la Lazio. Gasperini opta per Malinovskiy titolare con Muriel in panchina. Simone Inzaghi perde Correa nel riscaldamento.Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio: "Se l'Atalanta è cinica non lo so, stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo potevamo fare ...Il 3-3 dell'anno scorso? Dominammo pure di più". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando a Sky Sport dopo la larga vittoria sulla Lazio all'Olimpico. "Gomez è un giocatore ...