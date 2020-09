Alfonso Signorini racconta i retroscena del coming out di Garko e aggiunge: “Gli avevo chiesto di fare il concorrente” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per mesi i settimanali hanno parlato di un possibile ingresso di Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip. Addirittura la Contessa Patrizia De Blanck aveva confermato che l’attore di Senso 45 sarebbe stato uno dei concorrenti del reality di Canale5. Alfonso Signorini nell’ultima puntata di Casa Chi ha rivelato che effettivamente la proposta di diventare un gieffino a Garko l’ha fatta, ma il divo delle fiction ha rifiutato: “Io lo volevo al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Abbiamo parlato parecchio, lui ha tergiversato, ma poi alla fine mi ha detto di no che non avrebbe partecipato. Però ne avevamo parlato parecchio questo è vero”. Adesso che Garko si è liberato da un grosso peso non escluderei una sua partecipazione ad un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per mesi i settimanali hanno parlato di un possibile ingresso di Gabrielnella casa del Grande Fratello Vip. Addirittura la Contessa Patrizia De Blanck aveva confermato che l’attore di Senso 45 sarebbe stato uno dei concorrenti del reality di Canale5.nell’ultima puntata di Casa Chi ha rivelato che effettivamente la proposta di diventare un gieffino al’ha fatta, ma il divo delle fiction ha rifiutato: “Io lo volevo al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Abbiamo parlato parecchio, lui ha tergiversato, ma poi alla fine mi ha detto di no che non avrebbe partecipato. Però ne avevamo parlato parecchio questo è vero”. Adesso chesi è liberato da un grosso peso non escluderei una sua partecipazione ad un ...

Tommaso Zorzi si scaglia contro Alfonso Signorini: il battibecco è legato alla confessione fatta da Gabriel Garko al GF Vip. Zorzi non ci sta, in quanto si sente duramente e ingiustamente accusato da ...

Tommaso Zorzi in crisi dopo il rimprovero di Signorini: “Sono complesso”

Myriam Catania, mostrandosi comprensiva nei confronti di Tommaso Zorzi, ha tentato di spronarlo:. “Fai vedere che non sei solo quello delle risate e delle scenette”. Perché allora sei str**zo”,. sono ...

