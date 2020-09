“Tre manifesti” | l’irresistibile commedia nera di McDonagh

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Tre manifesti, tre frasi che campeggiano improvvisamente alle porte di Ebbing, Missouri, accusando la polizia di un’imperdonabile inerzia. Il disperato richiamo d’attenzione è opera di Mildred Hayes (Frances McDormand), una madre distrutta dal brutale omicidio della figlia Angela. Frances McDormand in una scena di Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Photo credit: webMolto più del crimine – ancora senza colpevoli – commesso pochi mesi prima a Ebbing, sono proprio i tre manifesti a scandalizzare la cittadina di provincia. Per assurdo, colpisce più l’attacco sferrato all’integrità delle divise che l’orrore del crimine irrisolto. I manifesti, troppo diretti, crudi e inquisitori per la gente del posto, riportano solo la verità. Da pretesto insignificante diventano appunto il fulcro del film, simbolo anche ...