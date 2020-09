Scuola, la Azzolina: 'Il concorso si farà' (Di martedì 29 settembre 2020) Il ministro dell'Istruzione tira dritto e ribadisce la data della prova, il 22 ottobre, che assegnerà 32mila cattedre ai precari. Polemica con il Pd chiusa, con la pubblicazione sulla Gazzetta ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 settembre 2020) Il ministro dell'Istruzione tira dritto e ribadisce la data della prova, il 22 ottobre, che assegnerà 32mila cattedre ai precari. Polemica con il Pd chiusa, con la pubblicazione sulla Gazzetta ...

