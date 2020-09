Pokémon GO e Pokémon HOME | connessione entro l’anno

Leggi su tuttotek

(Di martedì 29 settembre 2020) Lafra Pokémon GO e Pokémonarriverà finalmentefine anno. Scopriamo insieme qualcosa in più sull’evento Per i tanti appassionati del genere, Pokémon GO e Pokémonsono sicuramente due delle app più preziose installate sullo smartphone. In molti infatti usano la prima per catturare Pokémon durante tutto il corso della giornata, mentre con l’altra ampliano il loro Pokédex. Catturarli tutti non è solo un piacere, ma soprattutto un dovere per un ottimo allenatore. A facilitare l’impresa arriveràfine anno lafra Pokémon GO e Pokémon. Preparate le vostre Pokéball allenatori, il mondo vi attende! Ecco alcuni ...