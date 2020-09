“Nel 2020 Pil a -9, poi rimbalzo a +6. Rapporto debito/pil al 158%”: accordo in maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def (Di martedì 29 settembre 2020) La contrazione del prodotto interno lordo italiano nel 2020 resterà sotto la doppia cifra. Dopo gli annunci degli scorsi giorni, adesso è scritto nero su bianco nella nota di aggiornamento al Def. Secondo le stime, che verranno presentate mercoledì sera in Consiglio dei ministri, il pil farà segnare un -9% destinato poi a un rimbalzo del 6% nel 2021. Il Rapporto debito/pil è stimato al 158% nel 2020, in discesa già nel 2021 e per il prossimo triennio, si apprende da fonti del ministero del Tesoro dopo l’intesa raggiunta dalla maggioranza nell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione. È prevista anche una forte ripresa degli investimenti pubblici anche grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) La contrazione del prodotto interno lordo italiano nelresterà sotto la doppia cifra. Dopo gli annunci degli scorsi giorni, adesso è scritto nero su bianco nelladial Def. Secondo le stime, che verranno presentate mercoledì sera in Consiglio dei ministri, il pil farà segnare un -9% destinato poi a undel 6% nel 2021. Il/pil è stimato al 158% nel, in discesa già nel 2021 e per il prossimo triennio, si apprende da fonti del ministero del Tesoro dopo l’intesa raggiunta dallanell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione. È prevista anche una forte ripresa degli investimenti pubblici anche grazie ...

