Muore a 6 anni ucciso da un’ameba mangia cervello, è il secondo caso in poco tempo (Di martedì 29 settembre 2020) secondo caso in pochi giorni. Scatta l’allerta. È successo poche ore dopo la morte di un bambino di 13 anni, stavolta la vittima ne ha solo 6. Alcuni test hanno confermato la presenza di Naegleria fowleri, un’ameba mangia-cervello, come riporta la Bbc, motivo per cui nella zona è scattato il divieto dell’uso di acqua. Succede in Texas. Il piccolo Josiah McIntyre è morto a 6 anni in ospedale l’8 settembre dopo aver combattuto un’infezione cerebrale nota come meningoencefalite amebica primaria (PAM), causata dall’ameba microscopica Naegleria fowleri. Il bambino aveva giocato con un idrante pochi giorni prima di ammalarsi, ma a lungo non si è capito come potesse aver contratto il batterio. Ora sembra esserci una risposta, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020)in pochi giorni. Scatta l’allerta. È successo poche ore dopo la morte di un bambino di 13, stavolta la vittima ne ha solo 6. Alcuni test hanno confermato la presenza di Naegleria fowleri, un’ameba, come riporta la Bbc, motivo per cui nella zona è scattato il divieto dell’uso di acqua. Succede in Texas. Il piccolo Josiah McIntyre è morto a 6in ospedale l’8 settembre dopo aver combattuto un’infezione cerebrale nota come meningoencefalite amebica primaria (PAM), causata dall’ameba microscopica Naegleria fowleri. Il bambino aveva giocato con un idrante pochi giorni prima di ammalarsi, ma a lungo non si è capito come potesse aver contratto il batterio. Ora sembra esserci una risposta, ma ...

fattoquotidiano : Cuneo, escursionista precipita con il cane alla Rocca dell’Abisso: muore a 26 anni. Era dispersa da sabato - repubblica : Cagliari, muore di Covid a 33 anni. Era stato in vacanza in Costa Smeralda - HuffPostItalia : Muore a 33 anni di Coronavirus. Aveva contratto il virus in Costa Smeralda - gians1964 : RT @LCulturale: 26 settembre, Condofuri: muore operaio di 49 anni mentre lavora alla manutenzione della linea ferrata. 28 settembre, Milan… - nuova_venezia : Si presume che, non avendo la donna lavorato in aziende legate a questa sostanza, abbia subito gli effetti di una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni La febbre, l’attesa del tampone e la tragedia. Matteo muore a 36 anni La Nazione India: muore vittima di stupro, proteste in tutto il Paese

La morte di una giovane donna vittima di stupro ha suscitato una nuova ondata di proteste in tutta l'India, di nuovo sotto shock. (ANSA) ...

Massacro del Circeo: Roberto Colasanti e Letizia Lopez raccontano la notte degli orrori

In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...

La morte di una giovane donna vittima di stupro ha suscitato una nuova ondata di proteste in tutta l'India, di nuovo sotto shock. (ANSA) ...In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...