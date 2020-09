Elettra Lamborghini in viaggio di nozze, il volo in elicottero dopo il Sì (Di martedì 29 settembre 2020) Elettra Lamborghini in viaggio di nozze con il suo Afrojack. Nick van de Wall e la sua neo-sposa sono partiti alla volta di una destinazione sconosciuta subito dopo aver pronunciato il fatidico Sì, coronando così il loro sogno d’amore di fronte ai tanti invitati. I due si sono uniti in matrimonio il 26 settembre scorso e nella suggestiva cornice del Lago di Como. Gli invitati erano circa 100, molti meno del preventivato e nel rispetto dell’emergenza Covid. La diva di Pem Pem è già intervenuta sui social per commentare l’evento: “Non potevo immaginare una giornata migliore”. Tra gli invitati anche l’amico dello sposo, David Guetta, che ha dedicato Without You agli sposi. Alla lista si aggiunge anche Giusy Ferreri, che non ha mancato di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020)indicon il suo Afrojack. Nick van de Wall e la sua neo-sposa sono partiti alla volta di una destinazione sconosciuta subitoaver pronunciato il fatidico Sì, coronando così il loro sogno d’amore di fronte ai tanti invitati. I due si sono uniti in matrimonio il 26 settembre scorso e nella suggestiva cornice del Lago di Como. Gli invitati erano circa 100, molti meno del preventivato e nel rispetto dell’emergenza Covid. La diva di Pem Pem è già intervenuta sui social per commentare l’evento: “Non potevo immaginare una giornata migliore”. Tra gli invitati anche l’amico dello sposo, David Guetta, che ha dedicato Without You agli sposi. Alla lista si aggiunge anche Giusy Ferreri, che non ha mancato di ...

