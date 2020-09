Coronavirus: Siria, 4,6 mln di minori sono malnutriti (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - Altri settecentomila bambini soffrono la fame in Siria a causa dell'economia del Paese fortemente danneggiata, aggravata dall'impatto delle restrizioni del COVID-19. Negli ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - Altri settecentomila bambini soffrono la fame ina causa dell'economia del Paese fortemente danneggiata, aggravata dall'impatto delle restrizioni del COVID-19. Negli ...

ANSA_med : Coronavirus: Siria, 4,6 mln di minori sono malnutriti. Save the Children, 65% bambini non mangia frutta da tre mesi… - iconanews : Coronavirus: Siria, 4,6 mln di minori sono malnutriti - AreopagitaL : Viva San Michele. Chi come Dio? #COVID19 #29settembre #chatwithmark #FraseDelGiorno #Calciomercato #coronavirus… - Teresa02247224 : RT @radio3mondo: C'è poi la crisi del coronavirus: negli ultimi 9 anni in Siria sono stati distrutti oltre 800 ospedali, pronti soccorsi, o… - radio3mondo : C'è poi la crisi del coronavirus: negli ultimi 9 anni in Siria sono stati distrutti oltre 800 ospedali, pronti socc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Siria Coronavirus: Siria, 4,6 mln di minori sono malnutriti - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Coronavirus: Siria, 4,6 mln di minori sono malnutriti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Altri settecentomila bambini soffrono la fame in Siria a causa dell'economia del Paese fortemente danneggiata, aggravata ...

In Siria tra conflitto e pandemia oltre 4,6 milioni di bambini con carenza di cibo

Save The Children denuncia la grave situazione che stanno vivendo i bambini in Siria e chiede accesso umanitario illimitato per alleviare le sofferenze di famiglie e bambini. Negli ultimi 6 mesi salit ...

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Altri settecentomila bambini soffrono la fame in Siria a causa dell'economia del Paese fortemente danneggiata, aggravata ...Save The Children denuncia la grave situazione che stanno vivendo i bambini in Siria e chiede accesso umanitario illimitato per alleviare le sofferenze di famiglie e bambini. Negli ultimi 6 mesi salit ...