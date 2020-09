Confindustria: Conte, 'solidarietà a Pasini, attacco inaccettabile' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Voglio esprimere in modo chiaro e rinnovare la solidarietà al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima la settimana scorsa, solidarieta' anche a Bonometti per quanto accaduto a giugno. Il nostro messaggio deve essere forte, chiaro e univoco: sono gesti che devono essere respinti con massima fermezza, lavorando per costruire coesione all'interno della cornice democratica". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea 2020 di Confindustria. Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Voglio esprimere in modo chiaro e rinnovare la; al presidente diBrescia, Giuseppe, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima la settimana scorsa, solidarieta' anche a Bonometti per quanto accaduto a giugno. Il nostro messaggio deve essere forte, chiaro e univoco: sono gesti che devono essere respinti con massima fermezza, lavorando per costruire coesione all'interno della cornice democratica". Lo ha detto il premier, Giuseppe, intervenendo all'assemblea 2020 di

