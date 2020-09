Caos Genoa, Miozzo (Cts): “Covid stravagante ma qualcuno dovrà indagare” (Di martedì 29 settembre 2020) “Io trovo bizzarra questa cosa, credo ci sia già un’indagine stimolata dal ministero“. Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, apre così il suo intervento in merito alle 14 positività riscontrate nel Genoa. “Noi abbiamo dato indicazioni stringenti alla Federazione Giuoco Calcio per autorizzare le partite di Serie A chiedendo di fare dei test prima della partita, avendo il risultato del test prima della partita – ha detto Miozzo al Webinar del Sinpref ‘Il coordinamento delle emergenze: strumenti e nuove sfide’ -. Che dopo la partita 14 tra giocatori e staff siano positivi, è vero che è una malattia stravagante, tutto può succedere, però qualcun altro dovrà indagare“. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Io trovo bizzarra questa cosa, credo ci sia già un’indagine stimolata dal ministero“. Agostino, coordinatore del Cts, apre così il suo intervento in merito alle 14 positività riscontrate nel. “Noi abbiamo dato indicazioni stringenti alla Federazione Giuoco Calcio per autorizzare le partite di Serie A chiedendo di fare dei test prima della partita, avendo il risultato del test prima della partita – ha dettoal Webinar del Sinpref ‘Il coordinamento delle emergenze: strumenti e nuove sfide’ -. Che dopo la partita 14 tra giocatori e staff siano positivi, è vero che è una malattia, tutto può succedere, però qualcun altro dovrà indagare“.

Gazzetta_it : Caos #Covid: #Genoa-Torino al momento si gioca. Nelle Coppe match rinviato con 13 positivi - Agenzia_Ansa : #SerieA Caos Genoa: 14 positivi al #coronavirus. 11 sarebbero calciatori. Preoccupazione per il Napoli VIDEO #ANSA - sportface2016 : Caos #Genoa | #Miozzo (#Cts): '#Covid19 stravagante ma qualcuno dovrà indagare...' - CE1897 : RT @Vittoriog82: In Francia il #PSG nn piange e scende in campo senza 7 titolari positivi al Covid. Perdendo. Grande dignità. In Italia il… - HyboriaLeague : RT @Gazzetta_it: Caos #Genoa, vertice in Lega per valutare il rinvio della terza giornata -