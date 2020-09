Pompeo a Roma, incontro in Vaticano nonostante distanze su Cina (Di lunedì 28 settembre 2020) Le distanze di visione geopolitica, in particolare sulla Cina, non chiuderanno al Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, nei prossimi giorni a Roma, le porte del Vaticano, il piccolo Stato con ramificazioni diplomatiche in tutto il mondo da sempre capace di mantenere aperto il confronto anche con le amministrazioni meno in sintonia con il Papa. Francesco non riceverà il capo delle feluche di Donald Trump, ma un simile incontro non è mai entrato ufficialmente nell'agenda vaticana. Non solo perché sarebbe più unico che raro che un Pontefice, ossia un Capo di Stato, anziché un omologo ricevesse un "semplice" ministro degli Esteri: e, infatti, nonostante le divergenze e l'acceso diverbio a distanza che i due avevano avuto nei mesi ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi visione geopolitica, in particolare sulla, non chiuderanno al Segretario di Stato Usa Mike, nei prossimi giorni a, le porte del, il piccolo Stato con ramificazioni diplomatiche in tutto il mondo da sempre capace di mantenere aperto il confronto anche con le amministrazioni meno in sintonia con il Papa. Francesco non riceverà il capo delle feluche di Donald Trump, ma un similenon è mai entrato ufficialmente nell'agenda vaticana. Non solo perché sarebbe più unico che raro che un Pontefice, ossia un Capo di Stato, anziché un omologo ricevesse un "semplice" ministro degli Esteri: e, infatti,le divergenze e l'acceso diverbio a distanza che i due avevano avuto nei mesi ...

Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb? ??+++ Martedì arriva a Roma Mike Pompeo e qualcuno pensa di gettargli fumo negli occhi. Su… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - Isotta93670079 : Fondata nel 754 o 753, tra il IV e il III secolo Roma, dopo aver stabilito la propria egemonia sull'Italia peninsul… - InMonsterland : Passi Pompeo... Ma questa è roba sua. Schiaffo del Papa all'anziano cardinale Zen: a Roma per incontrarlo, non lo… - MariellaLoi : RT @RadioRadioWeb: ???????????? 'La settimana prossima arriva a Roma il Segretario di Stato Mike Pompeo per chiudere definitivamente e questa vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompeo Roma Pompeo arriva a Roma e pensa a Pechino AGI - Agenzia Italia Perché Papa Francesco ha rifiutato di incontrare Pompeo?

Rifiutando un’udienza riservata a Mike Pompeo, papa Bergoglio ha mostrato a tutto il mondo di avere un nervo scoperto sulla Cina. Bergoglio, per inciso, ha anche rifiutato di ricevere l’anziano Cardin ...

Missione cinese. Mike Pompeo arriva in Italia e Vaticano

Mercoledì il segretario di Stato arriva a Roma per chiedere distanziamento da Pechino. Il Papa non lo riceve. Conte prova a rassicurare sul 5G: l'Ue dovrebbe estendere la nostra legislazione avanzata ...

Rifiutando un’udienza riservata a Mike Pompeo, papa Bergoglio ha mostrato a tutto il mondo di avere un nervo scoperto sulla Cina. Bergoglio, per inciso, ha anche rifiutato di ricevere l’anziano Cardin ...Mercoledì il segretario di Stato arriva a Roma per chiedere distanziamento da Pechino. Il Papa non lo riceve. Conte prova a rassicurare sul 5G: l'Ue dovrebbe estendere la nostra legislazione avanzata ...