Meghan Markle e Harry progettano un reality show. E il Palazzo non commenta (Di lunedì 28 settembre 2020) Meghan Markle vuole che il mondo veda com'è davvero. Per questo, il "semplice" ruolo di produttrice per Netflix le va stretto. Ora progetta di fare un reality show dove la protagonista sarà lei, naturalmente con la sua dolce metà, Harry. Se un anno fa il Principe si lamentava dell'intrusione dei media nella sua vita privata, ora sarà lui stesso ad aprire loro le porte di casa. Come si suol dire, Harry è passato dalla padella alla brace. Dunque, i Sussex come i Kardashian. E se Kanye West punta alla Casa Bianca, anche Meghan pare lo segua a ruota. Infondo, il video per Time 100 può essere considerato una prova di quello che potrebbe accadere se Lady Markle scendesse in politica, ...

