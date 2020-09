Malattie rare, Binetti: 'Varare piano nazionale non oltre 28 febbraio' (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - "Varare il piano nazionale per le Malattie rare non oltre il prossimo 28 febbraio, giornata dedicata queste patologie". E' l'appello della senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare Malattie rare all'apertura della conferenza stampa online dedicata alla presentazione del documento di consenso tra associazioni "Amiloidosi cardiaca, conoscerla per diagnosticarla in tempo e gestirla al meglio", curato da Osservatorio Malattie rare e realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer. L'appello della senatrice Binetti è legato alla recente promessa - annunciata nei giorni scorsi durante la cerimonia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - "Vailper lenonil prossimo 28, giornata dedicata queste patologie". E' l'appello della senatrice Paola, presidente dell'Intergruppo parlamentareall'apertura della conferenza stampa online dedicata alla presentazione del documento di consenso tra associazioni "Amiloidosi cardiaca, conoscerla per diagnosticarla in tempo e gestirla al meglio", curato da Osservatorioe realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer. L'appello della senatriceè legato alla recente promessa - annunciata nei giorni scorsi durante la cerimonia del ...

