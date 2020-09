Inps: Renzi, 'problema non è stipendio Tridico ma se macchina funziona' (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Si fa un gran parlare dello stipendio del Presidente Inps. Secondo me il problema è semplice: bisogna mettere quelli bravi, non gli amici di partito, alla guida di certe istituzioni. Non a caso, noi avevamo messo Tito Boeri, persona libera e competente. E poi, il problema non è lo stipendio ma se la macchina funziona o no". Lo scrive Matteo Renzi in un post scriptum alla sua enews settimanale. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Si fa un gran parlare dellodel Presidente. Secondo me il; semplice: bisogna mettere quelli bravi, non gli amici di partito, alla guida di certe istituzioni. Non a caso, noi avevamo messo Tito Boeri, persona libera e competente. E poi, ilnon; loma se lao no". Lo scrive Matteoin un post scriptum alla sua enews settimanale.

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Si fa un gran parlare dello stipendio del Presidente INPS. Secondo me il problema è semplice: bisogna mettere quelli bravi, non gli amici di partito, alla guida di certe i ...

