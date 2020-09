Genoa, 14 positivi tra calciatori e staff tecnico: “Avviate le procedure come da protocollo” (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono 14 i positivi tra le fila del Genoa, tra calciatori e staff tecnico. A dare la notizia che mette ulteriormente a rischio l’esito delle prossime gare per il Grifone, dopo i test positivi nei giorni scorsi di Lasse Schone e Mattia Perin, è stata la stessa società rossoblu in un comunicato: “Il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tra componenti team e staff – fa sapere il club ligure – La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. Una nuova tegola per gli uomini di Maran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono 14 itra le fila del, tra. A dare la notizia che mette ulteriormente a rischio l’esito delle prossime gare per il Grifone, dopo i testnei giorni scorsi di Lasse Schone e Mattia Perin, è stata la stessa società rossoblu in un comunicato: “Il numero di tesseratia Covid-19 è salito a quattordici tra componenti team e– fa sapere il club ligure – La società ha attivato tutte lepreviste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per lecorrelate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. Una nuova tegola per gli uomini di Maran ...

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - capuanogio : ?? Il @GenoaCFC comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a #Covid19 è salito a 14… - capuanogio : ++ Secondo @tvdellosport ci sono 12 tesserati positivi al #COVID19 nel #Genoa (8 calciatori). Tamponi anche per il… - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Vista la notizia dei 14 positivi in casa #Genoa, per darvi tutti gli aggiornamenti in… - BeeLucyC : La storia dei positivi del #Genoa è semplicemente inqualificabile. -