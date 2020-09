Diritti tv: «Amazon e Netflix interessate alla Serie A» (Di lunedì 28 settembre 2020) Luigi De Siervo, AD Lega Calcio Serie A Nessuno, per il momento, ha calato l’asso. Evidentemente, non è ancora arrivato il momento per farlo. Nella partita per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A (stagioni 2021/2024) si sono però iniziate a scoprire le prime carte. E così si è saputo quel che era stato ventilato già da tempo: a mostrare interesse per la posta in gioco ci sono anche le nuove e munifiche piattaforme dello streaming. A comunicarlo è stato Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio di Serie A, intervenendo su RadioRai. Il top manager, facendo il punto sulla futura assegnazione dei Diritti tv, ha affermato: “Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell’Italia con un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Luigi De Siervo, AD Lega CalcioA Nessuno, per il momento, ha calato l’asso. Evidentemente, non è ancora arrivato il momento per farlo. Nella partita per l’assegnazione deitv dellaA (stagioni 2021/2024) si sono però iniziate a scoprire le prime carte. E così si è saputo quel che era stato ventilato già da tempo: a mostrare interesse per la posta in gioco ci sono anche le nuove e munifiche piattaforme dello streaming. A comunicarlo è stato Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio diA, intervenendo su RadioRai. Il top manager, facendo il punto sulla futura assegnazione deitv, ha affermato: “Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell’Italia con un ...

