Covid, ospedale Padova apre a visite pazienti in stato terminale. Dopo la battaglia di Maurizia che ha perso il papà L'ospedale di Padova apre alle visite a pazienti in fin di vita, dicendo no all'isolamento che purtroppo ha caratterizzato gli ultimi mesi dei pazienti che invece non hanno potuto vedere i propri cari per l'ultima volta.

Ultime Notizie dalla rete : Covid ospedale Covid, le figlie del cardiologo morto in isolamento: «L’Italia cambi le regole, l’ultimo saluto è necessario» Corriere della Sera Coronavirus, in Basilicata il weekend appena trascorso è stato il peggiore dall’inizio dell’epidemia

mentre un’anziana è morta nell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Con questo aggiornamento la quota delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus è balzata da 155 dell’ultimo ...

Coronavirus, 4 casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore: uno nel Teramano. Un decesso, 86enne di Pescara

TERAMO – Sono complessivamente 4380 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 37 e 87 anni). Il bila ...

