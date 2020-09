Coronavirus, Lagarde: “Futuro incerto. Pil a livelli pre-crisi non prima del 2022” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Le prospettive sul futuro economico dell’Unione europea restano incerte”. A dirlo è Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, in un intervento davanti alla commissione economica del Parlamento europeo. “L’impatto del Coronavirus si sente ancora nella zona euro – ha spiegato – le imprese sono in difficoltà, le persone perdono il posto di lavoro e la ripresa resta incerta, incompleta e non equilibrata“. Nuvole nere dunque all’orizzonte per la presidente della Bce, secondo cui l’incertezza provocata dalla crisi economica pesa sui “piani di investimento delle imprese” e sui consumatori, che “restano cauti per l’ansia sul lavoro e per le prospettive sui salari”. Lagarde ha poi ricordato le ultime ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020) “Le prospettive sul futuro economico dell’Unione europea restano incerte”. A dirlo è Christine, presidente della Banca centrale europea, in un intervento davanti alla commissione economica del Parlamento europeo. “L’impatto delsi sente ancora nella zona euro – ha spiegato – le imprese sono in difficoltà, le persone perdono il posto di lavoro e la ripresa resta incerta, incompleta e non equilibrata“. Nuvole nere dunque all’orizzonte per la presidente della Bce, secondo cui l’incertezza provocata dallaeconomica pesa sui “piani di investimento delle imprese” e sui consumatori, che “restano cauti per l’ansia sul lavoro e per le prospettive sui salari”.ha poi ricordato le ultime ...

