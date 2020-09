Chi è il presunto fidanzato di Gabriel Garko | Gabriele Rossi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo anni di silenzio, infatti,, attraverso la figura di un fanciullino a svelato quello che, ormai per tutti, era diventato il “segreto di Pulcinella”. Ha rivelato la sua omosessualità, facendo, dunque, coming out. Poco prima di entrare nella casa del Gf,aveva scritto un messaggio su Instagram in cui anticipava in parte quello che lui avrebbe detto in prima serata su Canale 5. Tante le risposte di affetto e sostegno e tra questi anche, ilsegreto di. Chi è ildie ...