Becciu: famiglia presenta denuncia per diffamazione (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - CAGLIARI, 28 SET - Due denunce per diffamazione e calunnia sono state presentate dalla famiglia del cardinale Angelo Becciu. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato Ivano Iai, difensore dell'intero ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - CAGLIARI, 28 SET - Due denunce pere calunnia sono statete dalladel cardinale Angelo. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato Ivano Iai, difensore dell'intero ...

iconanews : Becciu: famiglia presenta denuncia per diffamazione - MarceVann : RT @autocostruttore: Dopo lattico del Cardinal Bertone i soldi agli affari di famiglia del Cardinal Becciu, con conto offshore da 700 milio… - 8020Tizio : RT @autocostruttore: Dopo lattico del Cardinal Bertone i soldi agli affari di famiglia del Cardinal Becciu, con conto offshore da 700 milio… - autocostruttore : Dopo lattico del Cardinal Bertone i soldi agli affari di famiglia del Cardinal Becciu, con conto offshore da 700 mi… - AlfioCaruso2 : L'ex cardinale #Becciu: <<Trattato come il peggiore dei pedofili. Non mi spiego il comportamento del #Papa>>. Forse non tiene famiglia. -

Ultime Notizie dalla rete : Becciu famiglia Becciu: famiglia presenta denuncia per diffamazione - Ultima Ora Agenzia ANSA Becciu: famiglia presenta denuncia per diffamazione

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Due denunce per diffamazione e calunnia sono state presentate dalla famiglia del cardinale Angelo Becciu. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato Ivano Iai, difensore dell'intero ...

Cardinale Becciu, la famiglia presenta una denuncia per diffamazione

CAGLIARI.- Due denunce per diffamazione e calunnia sono state presentate dalla famiglia del cardinale Angelo Becciu. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato Ivano Iai, difensore dell'intero nucleo familiare d ...

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Due denunce per diffamazione e calunnia sono state presentate dalla famiglia del cardinale Angelo Becciu. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato Ivano Iai, difensore dell'intero ...CAGLIARI.- Due denunce per diffamazione e calunnia sono state presentate dalla famiglia del cardinale Angelo Becciu. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato Ivano Iai, difensore dell'intero nucleo familiare d ...