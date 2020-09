Alessia Logli | “Mio padre è innocente e sono felice che sposi Sara”

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 settembre 2020) Mi ero ripromessa di non guardare la sua intervista perché sapevo già che le parole di, figlia di Roberta Ragusa e Antonio, condannato per l’omicidio della moglie in via definitiva a vent’anni, mi avrebbero procurato grande fastidio. Ho cercato anche di far leva sul fatto che la ragazza potrebbe essere mia figlia, visto che la mia primogenita è di due anni più grande, ma la mia innegabile sete di giustizia in qualche modo mi impedisce di rimanere indifferente alla distruzione della memoria di una donna che non ha commesso nulla di sbagliato, se non quello di regalare il suo cuore e la sua vita ad un uomo che di certo non la meritava. Ad un uomo che prima ha cercato di minare le sue sicurezze, di distruggerla psicologicamente, portandosi a letto quella che doveva essere la ...