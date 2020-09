Alba Parietti contro Matteo Salvini. Gaffe epica: “Ma il Pil chi lo paga?” (video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Alba Parietti contro Matteo Salvini ma la Gaffe dell’ex showgirl stavolta è epica. E il video che la immortala sta facendo il giro della rete suscitando ilarità e sorrisi. Alba Parietti voleva difendere i migranti Alba Parietti voleva difendere i migranti dal “cattivone” Salvini ed è incorsa in un incidente lessicale, dimostrando di capire assai poco di economia: “Il Pil chi lo paga?” ha chiesto al leader leghista con l’aria di una che la sa lunga. La sua intenzione era sicuramente quella di dire che gli immigrati sono essenziali per la nostra economia: narrazione cui la sinistra è da anni affezionata. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020)ma ladell’ex showgirl stavolta è. E ilche la immortala sta facendo il giro della rete suscitando ilarità e sorrisi.voleva difendere i migrantivoleva difendere i migranti dal “cattivone”ed è incorsa in un incidente lessicale, dimostrando di capire assai poco di economia: “Il Pil chi lo paga?” ha chiesto al leader leghista con l’aria di una che la sa lunga. La sua intenzione era sicuramente quella di dire che gli immigrati sono essenziali per la nostra economia: narrazione cui la sinistra è da anni affezionata. La ...

