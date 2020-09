Verona Udinese | i convocati di Juric | ancora assente Benassi

(Di domenica 27 settembre 2020) Ivanha reso note le convocazioni per HellasIvan, allenatore dell’Hellas, ha diramato la lista deiin vista della partita contro l’out il neo acquisto Marco. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Lovato, Udogie, Cetin, Gunter, Dawidowicz. Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Terracciano, Lucas, Ruegg, Zaccagni, Tameze. Attaccanti: Di Carmine, Favilli, Salcedo, Colley. Idi misterper #💪🟡🔵#SerieATIM #Dai#lastoriAcontinuA pic.twitter.com/YGHcpbcf64 — Hellas ...

L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l'Udinese