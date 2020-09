Svizzera: 'no' a stop libertà circolazione persone con Ue (Di domenica 27 settembre 2020) Lo dicono le prime proiezioni alla chiusura dei seggi per il referendum chiesto dal partito di destra che ha la maggioranza in Parlamento Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Lo dicono le prime proiezioni alla chiusura dei seggi per il referendum chiesto dal partito di destra che ha la maggioranza in Parlamento

La Svizzera dice no allo stop della libertà di circolazione con l'Europa

Secondo le prime proiezioni, è stato bocciato il referendum voluto dalla destra per limitare l'immigrazione. Un sì avrebbe costretto la confederazione a uscire da Schengen ...

