Sturno | caso positivo di Covid-19 al liceo | Di Leo firma la chiusura

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Il sindaco di, Vito Di Leo, hato l’ordinanza didella scuola a scopo cautelativo per due giorni: domani lunedì 28 e martedì 29 settembre. Il provvedimento riguarda ilsportivo situato in via Padre Pio. L’istituto è frequentato da uno studente del vicino comune di Frigento risultatoal-19. La pausa consentirà di poter effettuare le operazioni di sanificazione degli ambienti in attesa di eventuali ed ulteriori disposizioni da parte dell’Asl di Avellino. La situazione al momento in paese è circoscritta e sotto controllo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.