Serie A | la Roma ferma la Juventus di Pirlo | all’Olimpico finisce 2-2

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 settembre 2020) Arriva il primo stop per Andreada allenatore della2-2 la partita dell'Olimpico trae bianconeri. I giallorossi scappano due volte con la doppietta di Veretout, ma Cristiano Ronaldo riacciuffa con altrettante reti. I bianconeri chiudono in 10 per l'espulsione di Adrien Rabiot.LA PARTITAcaption id="attachment 1028381" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLastoppa lanel match dell'Olimpico, arriva dunque il primo pareggio per Andreada allenatore dei bianconeri. Primo tempo di grande difficoltà per lache calcia praticamente solo una volta nell'arco dei primi 45 minuti. Così lascappa con Jordan ...