Seconda Serata di Ballando con le Stelle 2020: eliminati e classifica (Di domenica 27 settembre 2020) Nella Seconda Serata di Ballando con le Stelle 2020 la coppia eliminata è quella formata da Barbara Bouchet e Stefano Oradei. L’attrice e l’ex fidanzato di Veera Kinnunen, sono stati penalizzati sia dalla giuria, che non ha apprezzato l’esibizione, che dal voto social. La sfida è stata tra la coppia Bouchet-Oradei e Catalani-Tove Villfor, che si sono salvati col 54% delle preferenze. L’eliminazione di Barbara Bouchet La classifica tecnica stilata dai giudici della Serata, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, vedeva all’ultimo posto la coppia Della Gherardesca-Di Vaia. Ecco la classifica dopo il voto della giuria: 1. Paolo Conticini e Veera ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020) Nelladicon lela coppia eliminata è quella formata da Barbara Bouchet e Stefano Oradei. L’attrice e l’ex fidanzato di Veera Kinnunen, sono stati penalizzati sia dalla giuria, che non ha apprezzato l’esibizione, che dal voto social. La sfida è stata tra la coppia Bouchet-Oradei e Catalani-Tove Villfor, che si sono salvati col 54% delle preferenze. L’eliminazione di Barbara Bouchet Latecnica stilata dai giudici della, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, vedeva all’ultimo posto la coppia Della Gherardesca-Di Vaia. Ecco ladopo il voto della giuria: 1. Paolo Conticini e Veera ...

ginpretura : Torna #UnGiornoinPretura con un ciclo di nove puntate, nella storica collocazione in seconda serata del sabato. Ap… - DaniloServadei : SAVE THE DATE!! La seconda stagione di TharnType arriva il prossimo 6 Novembre su One 31 in prima serata. Loro bell… - adr_martini : RT @ginpretura: 'Le colpe di Abele' #UnGiornoinPretura, questa sera in seconda serata su @RaiTre. - nagia59 : RT @Torakjkj: 'Il primo era uomo, la seconda donna. Poi ci sono stati Vittoria Schisano e Costantino Della Gherardesca che non si capisce c… - DavidBlack1980 : RT @ginpretura: Luca Tromboni è stato trovato morto all'interno della sua azienda. I sospetti degli inquirenti si concentrano subito su San… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda Serata Seconda serata tv: su Rai3 un'altra puntata di "Un giorno in Pretura" Corriere dell'Umbria Tosca canta per Terzani «Musica, teatro e arte le passioni mi guidano a conoscere gli altri»

Alle 21 sarà la colonna sonora nell’ex chiesa di San Francesco «Mia nonna mi ha insegnato il rispetto e l’accoglienza» ...

Teatro: nuove date degli spettacoli sospesi per il lockdown, ma all’Alfieri posti limitati

Il teatro è tornato e invita in platea: dopo il successo di AstiTeatro, l’Alfieri si prepara ad accogliere gli spettatori, abbonati e non solo, che nei mesi scorsi hanno dovuto rinunciare a spettacoli ...

Alle 21 sarà la colonna sonora nell’ex chiesa di San Francesco «Mia nonna mi ha insegnato il rispetto e l’accoglienza» ...Il teatro è tornato e invita in platea: dopo il successo di AstiTeatro, l’Alfieri si prepara ad accogliere gli spettatori, abbonati e non solo, che nei mesi scorsi hanno dovuto rinunciare a spettacoli ...