Google compie 22 anni: doodle e sconti su Nest, Pixel, Chromecast e altro (Di domenica 27 settembre 2020) Google compie 22 anni, nata il 4 settembre 1998, in realtà la nascita della società di Mountain View viene festeggiata il 27 settembre.L'occasione viene colta per proporre sconti del 22 per cento su tanti prodotti dell'azienda, da Chromecast a Nest WiFi, da Pixel 4 a Stadia.Google compie 22 anni e festeggia con un doodleI doodle sono versioni speciali del logo di Google presente sulla pagina principale del motore di ricerca per commemorare anniversari di eventi e quello di oggi 27 settembre 2020 è dedicato al ventiduesimo compleanno della società.In realtà fondata il 4 settembre, il compleanno è ...

