Chuky vola | e sul carro voglio stare largo

(Di domenica 27 settembre 2020) Premessa. Il 98,9% della stampa napoletana, blogger, tifosi e cambiacasacchisti dovrebbero silenziarsi sui social per almeno una settimana. ” L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero.”Il residuo di sogno è quello di sempre il principio di pensiero ha il numero nove Victor (Hugo) Osimhen Sette tocchi, il primo dalla nostra metà campo, cinque tocchi con gli occhi incollati a Marchetti, cinque tocchi di campana per la festa della gioia del pallone. Piotr…il girasole azzurro… Il lancio di Hysaj di sinistro di 40 mt ha fermato l’allerta metro per almeno cinque secondi…Le nuvole si preparavano a scansarsi, ed invece Eli le ha riportate sulla terra. Applausi Elmas te lo trovi sempre, è come la vcina che tiene sempre tutto quando il supermercato è ...