Bologna, Mihajlovic: “Orsolini out contro il Parma, giocherà Skov Olsen” (Di domenica 27 settembre 2020) “A Milano abbiamo fatto la nostra partita, potevamo essere più coraggiosi, ma la prestazione è stata soddisfacente. Noi cerchiamo sempre di fare la partita, poi chiaramente dipende anche dall’avversario che affrontiamo. Parma? Medel torna tra i convocati ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Hickey è un ragazzo sveglio, si sta allenando bene e domani potrà essere della partita. Orsolini sta lavorando bene, ma è un po’ indietro dal punto di vista fisico e domani giocherà Skov Olsen“. Queste sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, rilasciate nel corso della conferenza stampa pre-Parma. Il tecnico serbo ha analizzato l’inizio di stagione bolognese, per poi esternare indicazioni sulla seconda ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “A Milano abbiamo fatto la nostra partita, potevamo essere più coraggiosi, ma la prestazione è stata soddisfacente. Noi cerchiamo sempre di fare la partita, poi chiaramente dipende anche dall’avversario che affrontiamo.? Medel torna tra i convocati ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Hickey è un ragazzo sveglio, si sta allenando bene e domani potrà essere della partita. Orsolini sta lavorando bene, ma è un po’ indietro dal punto di vista fisico e domani giocheràOlsen“. Queste sono le dichiarazioni di Sinisa, allenatore del, rilasciate nel corso della conferenza stampa pre-. Il tecnico serbo ha analizzato l’inizio di stagione bolognese, per poi esternare indicazioni sulla seconda ...

DiMarzio : #Bologna, #Mihajlovic: '#Orsolini? Se non si sveglia finisce in tribuna' - FBiasin : L’unico difensore del #Bologna in grado di fermare #Ibrahimovic è #Mihajlovic. #MilanBologna - bologna_sport : Novità di formazione in vista di #BFCParma: #Orsolini va in panchina! - psbrdx : @jerryscottismo @tuttapposter @maurolarochelle Gli unici ad aver detto sì alla Roma l'anno scorso: A)Di Biagio B)Fo… - 1000Cuori : Bologna FC - Mihajlovic:''Ho letto troppe critiche alla squadra. Domani cercheremo di fare un regalo ai tifosi e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic Bologna, Mihajlovic: 'Domani gioca Skov Olsen, Hickey è sveglio. Orsolini...' Calciomercato.com Bologna, Mihajlovic: "Orsolini va fuori! Ecco come sta Medel..."

Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma ha dato indicazioni di formazione importanti. Giocherà infatti Skov Olsen sulla destra d'attacco dal 1' minuto, è poi recuperat ...

Bologna Parma, i convocati di Mihajlovic: prima assoluta per Hickey

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati attraverso i propri canali ufficiali in vista del match contro il Parma ...

Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma ha dato indicazioni di formazione importanti. Giocherà infatti Skov Olsen sulla destra d'attacco dal 1' minuto, è poi recuperat ...Il Bologna ha diramato la lista dei convocati attraverso i propri canali ufficiali in vista del match contro il Parma ...