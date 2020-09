Venaria, disabile uccide la moglie e si suicida: si stavano separando (Di sabato 26 settembre 2020) Omicidio-suicidio a Venaria, comune nel torinese, dove un uomo di 46 anni ha sparato alla moglie, 41 anni, e si è poi tolto la vita. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il gesto estremo sia stato scatenato dalla separazione della coppia, che l’uomo, disabile da 2 anni, non sarebbe riuscito ad accettare. Un ennesimo femminicidio dopo quello di Avezzano di pochi giorni fa, in cui un medico ha ucciso la moglie candidata alle elezioni. Venaria, omicidio-suicidio: spara alla moglie e si uccide Nel torinese, un uomo, Antonino La Targia come riferisce La Repubblica, ha sparato alla moglie, Maria Masi, verso le 19 di questa sera. La donna sarebbe stata in auto quando La Targia l’ha uccisa, sparandosi poi poco dopo a sua volta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 settembre 2020) Omicidio-suicidio a, comune nel torinese, dove un uomo di 46 anni ha sparato alla, 41 anni, e si è poi tolto la vita. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il gesto estremo sia stato scatenato dalla separazione della coppia, che l’uomo,da 2 anni, non sarebbe riuscito ad accettare. Un ennesimo femminicidio dopo quello di Avezzano di pochi giorni fa, in cui un medico ha ucciso lacandidata alle elezioni., omicidio-suicidio: spara allae siNel torinese, un uomo, Antonino La Targia come riferisce La Repubblica, ha sparato alla, Maria Masi, verso le 19 di questa sera. La donna sarebbe stata in auto quando La Targia l’ha uccisa, sparandosi poi poco dopo a sua volta ...

