UFFICIALE – Lautaro Valenti è un nuovo giocatore del Parma

(Di sabato 26 settembre 2020)è ufficialmente undelche ha annunciato il suo arrivo attraverso il proprio sitoè ufficialmente undel. Il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Atletico Lanus. Ecco il comunicatodel club ducale: «IlCalcio 1913 comunica l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatoreRodrigo(14-1-1999, Rosario) dalla Società Club Atletico Lanus. Il calciatore ha firmato col club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025». Leggi su ...

Fantacalcio : UFFICIALE - Parma, preso Lautaro Valenti: il comunicato - TuttoFanta : ??UFFICIALE #PARMA: preso Lautaro #Valenti. Il difensore arriva dal Lanus in prestito con obbligo di riscatto.… - BombeDiVlad : ???? #Parma, ufficializzato #Valenti dal #Lanus ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - SCalciomercato : ? E' finalmente ufficiale il primo colpo di mercato del #Parma. La squadra di Liverani accoglie il centrale difensi… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Parma, preso Lautaro Valenti in prestito con obbligo di riscatto: contratto fino al 2025 -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lautaro

TUTTO mercato WEB

Lautaro Valenti è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Atletico Lanus. Ecco il comunicato ufficiale del club ducale: «Il Parma Calc ...Queste le parole di Lautaro Valenti: "Ciao, sono Lautaro Valenti, nuovo giocatore del Parma Calcio. Voglio mostrarvi la mia felicità per questa nuova avventura. Dimostrerò che sono pronto: grazie per ...