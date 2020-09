Selvaggia Lucarelli svela il cachet di Gabriel Garko per andare al GF Vip (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko ieri sera al Grande Fratello Vip ha fatto una sorpresa ad Adua Del Vesco e ne ha approfittato per fare coming out e liberarla dalla bugia che la costringeva a dire di essere l’ex fidanzata dell’attore. Gabriel, infatti, è sempre stato segretamente omosessuale ed è stato costretto a fingere di essere fidanzato con alcune sue colleghe per business, anche se ha preferito non scendere nei dettagli e non svelare il perché sia stato costretto a farlo. Anche se la risposta già la sappiamo, ma sulle reti Mediaset è stata censurata: AresGate. Al termine dell’ospitata di Garko al GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato ai telespettatori che l’attore racconterà altri dettagli in merito al suo coming out da Silvia Toffanin ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020)ieri sera al Grande Fratello Vip ha fatto una sorpresa ad Adua Del Vesco e ne ha approfittato per fare coming out e liberarla dalla bugia che la costringeva a dire di essere l’ex fidanzata dell’attore., infatti, è sempre stato segretamente omosessuale ed è stato costretto a fingere di essere fidanzato con alcune sue colleghe per business, anche se ha preferito non scendere nei dettagli e nonre il perché sia stato costretto a farlo. Anche se la risposta già la sappiamo, ma sulle reti Mediaset è stata censurata: AresGate. Al termine dell’ospitata dial GF Vip, Alfonso Signorini hato ai telespettatori che l’attore racconterà altri dettagli in merito al suo coming out da Silvia Toffanin ...

stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - bianca_caimi : RT @stanzaselvaggia: Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma con… - mp_0911_ : RT @tpi: Perché Garko sta sbagliando tutto e a quale cachet. #gfvip - StellaMc82 : @fedelealtrash @solouncirco Fondamentalmente io sottoscrivo tutto quello che ha scritto oggi Selvaggia Lucarelli su… - LKaganovich2970 : @ilconterosso1 @Musso___ @Alessia00286018 @medeadicyta @PatriziaRametta Come, non è Selvaggia Lucarelli? -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, Giorgia Meloni nel mirino: "Simpatica, infida, pericolosa. Come l'Esorcista". E giù insulti a Salvini Liberoquotidiano.it Selvaggia Lucarelli: “Garko per le ospitate a Verissimo e al GF Vip ha preso 60mila euro”

Lo scoop del giorno è lo svelamento del segreto di pulcinella di Gabriel Garko che ieri, al GF Vip 5, ha fatto coming out per la prima volta pubblicamente. L’ospitata dell’attore nel reality è stata s ...

Selvaggia Lucarelli trita Gabriel Garko: quanto ha preso per l'outing al GfVip

Il cincischiato coming out di Gabriel Garko al GFVip 5 ha suscitato reazioni discordanti. Una cosa è certa: Garko, dietro compenso, ha scoperto la sua copertura per coprire un'altra copertura cioè la ...

Lo scoop del giorno è lo svelamento del segreto di pulcinella di Gabriel Garko che ieri, al GF Vip 5, ha fatto coming out per la prima volta pubblicamente. L’ospitata dell’attore nel reality è stata s ...Il cincischiato coming out di Gabriel Garko al GFVip 5 ha suscitato reazioni discordanti. Una cosa è certa: Garko, dietro compenso, ha scoperto la sua copertura per coprire un'altra copertura cioè la ...